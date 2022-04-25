Журналист Гаспарян составил список артистов РФ, разочаровавших россиян

Журналист и радиоведущий Армен Гаспарян составил список артистов РФ, разочаровавших россиян, и назвал его "Крысиные бега".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ на Украине. После этого некоторые отечественные звёзды шоу-бизнеса покинули Россию. В своём Telegram-канале Гаспарян опубликовал итоги опроса среди подписчиков, который показывает рейтинг "беглецов и предателей".

"Номинация "Крысиные бега" рейтинга беглецов, русофобов и предателей выглядит так", — написал Гаспарян.

Четвёртое место (6%) в рейтинге заняла журналистка Первого канала Жанна Агалакова, которая долгое время проживает во Франции. Агалакова проработала на Первом около 20 лет и теперь намерена посвятить свободное время семье. На третьем месте (15%) оказался Иван Ургант, который уехал в Израиль, но вернулся в Россию. Телеведущий столкнулся с жёсткой критикой из-за своего побега.

Второе место (18%) поделили Ксения Собчак и Максим Галкин. Галкин вместе с Аллой Пугачёвой и детьми сейчас находится в Израиле. Возглавляет список антирейтинга (42%) Чулпан Хаматова. Артистка иммигрировала в Латвию и раскритиковала звание народной артистки России.