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Автор Светлана Нерадовская

Кушанашвили недоумевает, откуда у Урганта такие большие доходы

Шоу-бизнес

Темой обсуждения очередного выпуска шоу ведущего Отара Кушанашвили стали доходы его коллеги Ивана Урганта.

Кушанашвили недоумевает, откуда у Урганта такие большие доходы

У Кушанашвили возник вопрос, на который он не смог найти удовлетворивший бы его ответ: откуда у Урганта взялись средства на покупку загородного особняка стоимостью 400 миллионов рублей.

Речь идёт о доме в элитном посёлке Горки-10, который шоумен купил пять лет назад, но по определённым причинам в нём не жил — в доме якобы было много плесени, которую было никак не вывести. И сейчас этот особняк выставлен на продажу с большой скидкой, он предлагается желающим за 150-160 миллионов рублей.

"Откуда у него столько денег было купить этот дом? Он начинал позже меня лет на семь. Я объявлял его на вечеринках. Он всегда был сверходаренный, всегда был остроумный (как ему кажется), всегда коммуникабельный (как его бабе кажется), красивый (как его жене кажется). Он продает дом. Не бывает ни корпоративов, ни зарплаты даже на Первом канале, которые бы в сумме за эти годы позволили бы купить такой особняк", — выразил своё негодование Кушанашвили.

После того, как началась российская спецоперация на Украине, Ургант с женой и детьми уехал в Израиль, гражданство которого он имеет в придачу к российскому с 2018 года. Сейчас Ургант опять находится в Москве.

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Автор: Светлана Нерадовская
Темы россия израиль иван ургант
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