Актриса Чулпан Хаматова уехала из России в Латвию вместе со своими детьми после начала военной спецоперации на Украине. После бегства артистка начала давать провокационные интервью, в которых негативно высказывается в адрес своей родины.
В одной из бесед с журналистами Хаматова заявила, что талантливых людей в России губят. Актриса Татьяна Бронзова призналась, что шокирована высказываниями своей коллеги.
"Все талантливое гнобят, а как же ты, милая моя? Ты откуда взялась? Каким образом ты пролезла. Тебя кто-то насиловал или что надо в этой стране? Я ее очень люблю как актрису, но как человек она…", — отметила Бронзова в беседе с изданием Blitz. Plus.
Кроме того, Чулпан Хаматова приняла участие в антироссийском митинге в Риге. Во время акции актриса заявила, что понимает всю "боль" жителей Украины.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, почему в начале специальной военной операции (СВО) погибло свыше тысячи военных РФ.