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Автор Мария Карева

Актриса Татьяна Бронзова осудила Хаматову за критику России

Шоу-бизнес

Актриса Чулпан Хаматова уехала из России в Латвию вместе со своими детьми после начала военной спецоперации на Украине. После бегства артистка начала давать провокационные интервью, в которых негативно высказывается в адрес своей родины.

Актриса Татьяна Бронзова осудила Хаматову за критику России

В одной из бесед с журналистами Хаматова заявила, что талантливых людей в России губят. Актриса Татьяна Бронзова призналась, что шокирована высказываниями своей коллеги.

"Все талантливое гнобят, а как же ты, милая моя? Ты откуда взялась? Каким образом ты пролезла. Тебя кто-то насиловал или что надо в этой стране? Я ее очень люблю как актрису, но как человек она…", — отметила Бронзова в беседе с изданием Blitz. Plus.

Кроме того, Чулпан Хаматова приняла участие в антироссийском митинге в Риге. Во время акции актриса заявила, что понимает всю "боль" жителей Украины.

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Автор: Мария Карева
Темы латвия чулпан хаматова
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