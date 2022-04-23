Актриса Татьяна Бронзова осудила Хаматову за критику России

Актриса Чулпан Хаматова уехала из России в Латвию вместе со своими детьми после начала военной спецоперации на Украине. После бегства артистка начала давать провокационные интервью, в которых негативно высказывается в адрес своей родины.

В одной из бесед с журналистами Хаматова заявила, что талантливых людей в России губят. Актриса Татьяна Бронзова призналась, что шокирована высказываниями своей коллеги.

"Все талантливое гнобят, а как же ты, милая моя? Ты откуда взялась? Каким образом ты пролезла. Тебя кто-то насиловал или что надо в этой стране? Я ее очень люблю как актрису, но как человек она…", — отметила Бронзова в беседе с изданием Blitz. Plus.

Кроме того, Чулпан Хаматова приняла участие в антироссийском митинге в Риге. Во время акции актриса заявила, что понимает всю "боль" жителей Украины.