Шоумен Максим Галкин оправдался после отъезда в Израиль

В конце февраля 2022 года Максим Галкин с семьёй выехали из России. Многих поклонников шоумена интересовал вопрос, почему выбор пал на Израиль. Галкин прервал молчание и удовлетворил любопытство фанатов, объяснив причины пребывания в Кесарии:

"Я обожаю Израиль. Здесь лечились мои родители от онкологии, и израильские врачи им продлили жизнь. Меня очень многое связывает с этой землёй. Это действительно моя родная земля. Так же, как и Россия".

Здесь же Алла Борисовна отметила свой 73-й день рождения. Вербное воскресенье также праздновалось звёздной семьёй в Кесарии, городе на средиземноморском побережье современного Израиля.