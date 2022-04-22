Украинский певец Андрей Данилко, знакомый зрителям по образу Верки-Сердючки, с юмором отнёсся к запрету на въезд в Россию в течение следующих 50 лет.
Хотя с иронией артист, по его признанию, смог отреагировать не сразу. Известие о том, что ему нельзя в течение полувека пересекать российскую границу, сильно огорчило 48-летнего Данилко.
Затем пародист изучил список своих "коллег", которым, как и ему, также запретили въезжать в Россию на протяжении такого же времени, и понял, что почти все "номинанты" значительно моложе его по возрасту.
"Смотрю на все эти фамилии из списка, а там артисты, рожденные в 1985-м, 90-х годах. Я тут что, самый старый? Но нет, вижу фамилию доктора Комаровского. Ага, есть кто-то старше меня. Сначала расстроился, а потом подсчитал и понял, у меня, в принципе, есть шанс через 50 лет с палочкой пройтись по Красной площади", — сказал Данилко с присущей ему иронией.
Данилко далее вспомнил все знаковые места Москвы, которые ему довелось увидеть, и с ностальгией упомянул своей последний визит в российскую столицу.
"Неужели это было в последний раз?" — сам у себя спросил Данилко.
Ранее СМИ растиражировали перечень украинских артистов в количестве 31 человека, которым не разрешается посещать Россию в следующие 50 лет из-за их критики российской спецоперации на Украине. В этом списке, помимо Данилко, много известных российскому зрителю медийных личностей, например, доктор Евгений Комаровский, Светлана Лобода, Макс Барских, Дмитрий Комаров, Иван Дорн, Анастасия Каменских и другие.
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