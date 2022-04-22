Сын Александра Маршала рассказал о разочаровании от жизни в США

Сын российского певца Александра Маршала Артём Триллер (настоящая фамилия — Миньков) в 2014 году уехал в США, где учился в старшей школе. Однако жизнь там оказалась совсем не такой, как многие представляют себе по американским фильмам. Об этом музыкант рассказал в интервью МУЗ-ТВ.

Артём заметил, что имеет двойное гражданство, поскольку родился в Соединённых Штатах. Но когда он 8 лет назад приехал в Америку, ощущения возвращения домой у него не возникло. Притом что он успел пожить в разных местах — во Флориде, Калифорнии и Арканзасе.

В России многие мечтают об эмиграции в Америку, но, по словам собеседника канала, они там никому не нужны.

США все любят, представляя идеальную картинку из снятых давно фильмов. Но сейчас правила изменились, они другие, пояснил сын Маршала.

А главное, что об Америке россияне судят по Вашингтону, Нью-Йорку и Калифорнии, добавил он. Хотя если отправиться в Арканзас или Юту, то там нет ничего, кроме гор. В Аризоне только поля кукурузы.

"Это все глубинка, как и у нас. В общем, я вернулся в Россию раздосадованным. Опыт я получил, но радости мне это не прибавило", — заявил Триллер.

Артём заметил, что любит Россию за душевность, а в США у людей не оказалось достаточно лично для него определенных человеческих качеств. Поэтому он и вернулся в Россию.