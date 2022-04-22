Иван Ургант расставил точки над "i" в скандале с его "побегом" из России

Шоумен и известный телеведущий Иван Ургант, вокруг отъезда которого из России после начала спецоперации на Украине появилось много слухов, расставил точки над И в разгоревшемся скандале.

Как сам Иван рассказал в интервью экс-виджею MTV Россия, блогеру Ирене Понарошку, он сейчас в Москве, работает. И вообще, его не было в стране всего 10 дней.

На резонный вопрос, почему он три недели молчал и не опроверг слухи о том, что, якобы, распродаёт недвижимость, чтобы эмигрировать "с деньгами", Ургант ответил:

"Потому что, Ирена, оправдываться — это унизительно: кому надо, тот все понимает".