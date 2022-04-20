Телеведущий Иван Ургант вернулся в Россию

Телеведущий Первого канала Иван Ургант три недели назад вернулся в Россию и с тех пор находится здесь, сообщил знакомый с ситуацией источник.

"Урганта не было в России 10 дней, и он уже давно, недели три как, прилетел и каждый день на работе", — сообщил источник.

Об отъезде ведущего программы "Вечерний Ургант" из России стало известно 11 марта. Ургант осудил спецоперацию Вооружённых сил на Украине и отправился в Израиль с семьей, чтобы отдохнуть. По данным СМИ, он продаёт свою элитную недвижимость в РФ, в частности, коттедж в подмосковном посёлке "Горки-10" и апартаменты в "Москва-сити". Есть информация, что из-за своей позиции по Украине шоумен остался без рекламных контрактов.

В конце февраля Первый канал изменил сетку вещания в пользу общественно-политических передач. Так, развлекательное шоу "Вечерний Ургант" было заменено на программы, которые посвящены ситуации на Украине. Однако о закрытии шоу речи не идёт, заявили в руководстве телеканала.