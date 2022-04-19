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Автор Петр Ермилин

Садальский и Кравченко влепили "пощёчину НАТО" на гастролях в Белоруссии

Шоу-бизнес

Российский актёр Станислав Садальский и его партнёрша по спектаклю "Гвоздь программы" Татьяна Кравченко сразили зрителей острой фразой на гастролях в Белоруссии. Об этом рассказал сам актёр в своих соцсетях.

По его словам, данный манифест был спланирован заранее. В одной из сцен спектакля Садальский надел поверх одежды широкие семейные трусы с изображением флага США.

После такой демонстрации нижнего белья в стиле символа американской демократии Кравченко выдала фразу: "Вот это — пощечина НАТО".

Такая шутка вызвала бурные аплодисменты зрительного зала.

"В актёрской профессии умение импровизировать на заданную тему необходимо, так как в сценическом искусстве очень важна сиюминутность процесса творчества", — написал Садальский.

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Автор: Петр Ермилин
сша нато россия шоу-бизнес белоруссия станислав садальский
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