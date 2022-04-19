Российский актёр Станислав Садальский и его партнёрша по спектаклю "Гвоздь программы" Татьяна Кравченко сразили зрителей острой фразой на гастролях в Белоруссии. Об этом рассказал сам актёр в своих соцсетях.
По его словам, данный манифест был спланирован заранее. В одной из сцен спектакля Садальский надел поверх одежды широкие семейные трусы с изображением флага США.
После такой демонстрации нижнего белья в стиле символа американской демократии Кравченко выдала фразу: "Вот это — пощечина НАТО".
Такая шутка вызвала бурные аплодисменты зрительного зала.
"В актёрской профессии умение импровизировать на заданную тему необходимо, так как в сценическом искусстве очень важна сиюминутность процесса творчества", — написал Садальский.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Житель Мариуполя заявил, что националистов из отряда "Азов"* не уважали в городе, ведь они хотели построить Украину "под себя".
Житель Мариуполя заявил, что националистов из отряда "Азов"* не уважали в городе, ведь они хотели построить Украину "под себя".