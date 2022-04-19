Максим Галкин оказался в израильской полиции по делу смерти его знакомого

Российскому телеведущему Максиму Галкину пришлось давать показания в отделе полиции Израиля для выяснения обстоятельств гибели одного из его знакомых, с которым шоумен виделся на пляже.

Выяснилось, что после того, как Галкин пообщался с мужчиной, живым его больше не видели. О произошедшем рассказали соседи телеведущего.

"Галкин был со своим знакомым на пляже, а через какое-то время тот по невыясненным причинам утонул во время плавания в море. Максим один из последних людей, кто видел мужчину живым. Поэтому он был доставлен в местное отделение для дачи показаний", — рассказали соседи в разговоре с журналистами Starhit.

Сейчас в израильской полиции проясняют детали этого дела. По мнению адвоката Александра Карабанова, если Галкин действительно был последним, кто видел погибшего мужчину, то мужа Аллы Пугачёвой имеют право даже задержать до выяснения всех обстоятельств смерти.

Пугачёва с Галкиным уехали в Израиль после начала российской спецоперации на Украине, и, несмотря на заверения Примадонны в том, что они скоро вернутся, пока звёздная пара делать этого явно не собирается.