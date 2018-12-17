Американского актера Брэда Питта обвинили в строительстве непригодного жилья. Постройкой занимался фонда актера Make It Right("Сделай правильно"). А жилье предназначалось для пострадавших в результате урагана "Катрина", который обрушился на юго-востокСША в 2005 году.
Вот уже длительное время жильцы домов, построенных фондом Питта, судятся с актером. Они утверждают, что это жилье попросту непригодно. Выяснилось, что при строительстве были нарушены требования по гидроизоляции, а крыши спроектированы неправильно.
В фонде все претензии переадресовали архитектору, который спроектировал дома.
Адвокаты актера в ноябре потребовали в суде отклонить иск. Но жильцы домов подали встречное ходатайство. Они утверждают, что длясамого Брэда Питта участие в проекте стало хорошей рекламой, поскольку он неоднократно ставил себе в заслугу эту помощь.
Всего фонд Питта бесплатно передал пострадавшим в результате урагана 150 домов. Последствия стихийного бедствия не преодолены до сих пор. Что, в общем, неудивительно, учитывая масштабы разрушений. Напомним, что в 2005 году от урагана сильно пострадал город Новый Орлеан, один из крупнейших городов американского юго-востока.
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