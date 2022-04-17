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Автор Светлана Нерадовская

Подруга Пугачёвой рассказала о состоянии здоровья артистки

Шоу-бизнес

Подруга российской певицы Аллы Пугачёвой, архитектор Мила Ставицкая высказалась по поводу информации об ухудшении здоровья певицы.

Подруга Пугачёвой рассказала о состоянии здоровья артистки

"Вчера у Аллы Борисовны был день рождения все было в порядке. Надеюсь, и сейчас все в порядке", — сказала Ставицкая в беседе с BLITZ+.

Ранее в соцсетях Израиля пользователи начали писать о том, что у Аллы Пугачёвой возникла угроза инфаркта, из-за чего она была госпитализирована. В соцсетях считают, что на здоровья Примадонны отрицательным образом сказались переживания, связанные с отъездом в Израиль и карьерной неопределённостью у её мужа, Максима Галкина.

Ставицкая считает, что все разговоры про проблемы со здоровьем у Пугачёвой — это не более чем досужие вымыслы, которые не имеют ничего общего с реальностью.

Сама Пугачёва эти слухи никак не комментирует.

Пугачёва с Галкиным уехали в Израиль после начала российской спецоперации на Украине, и, несмотря на заверения Примадонны в том, что они скоро вернутся, пока звёздная пара делать этого явно не собирается.

 

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Автор: Светлана Нерадовская
Темы израиль алла пугачёва максим галкин
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