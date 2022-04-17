Иван Ургант был краток, общаясь с подписчиками в соцсетях

Телеведущий Иван Ургант был немногословен, выйдя на связь с подписчиками по случаю своего дня рождения, который шоумен отпраздновал 16 апреля. Также в этот день юбилей отметила его передача "Вечерний Ургант", бессменным ведущим которой он является с самого первого выпуска.

Сообщение, которое он оставил в своём микроблоге, состояло всего лишь из двух цифр.

"44/10", — это всё, что смогли прочитать поклонники Урганта.

О дальнейшей судьбе шоу "Вечерний Ургант", которое было приостановлено из-за российской спецоперации на Украине, пока ничего не известно.

Сам Ургант после начала спецоперации уехал со своей семьёй в Израиль, где оставался довольно долго. Спустя время шоумен всё-таки прилетел в Москву, несмотря на слухи о том, что он планирует и дальше оставаться за границей. Тем не менее поведение ведущего, занимающегося продажей своей элитной московской недвижимости сразу по возвращении из Израиля, оставляет у его поклонников много вопросов.