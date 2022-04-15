Прокатчик объяснил, почему израильские зрители "не пойдут" на Галкина

По словам прокатчика из Израиля, планирующему выступать со своими концертами в этой стране юмористу Максиму Галкину не удастся продать много билетов на свои выступления, даже если шоумен приложит для этого все усилия.

Израильтянин уверен, что много зрителей Галкин на своих концертах точно не увидит, потому что российская звезда — далеко не мировая знаменитость.

Кроме того, по словам прокатчика, жители Израиля вообще предпочитают ходить не на концерты, а в заведения, где можно вкусно поесть. А к развлечениям типа концертов и шоу местные жители просто не привыкли, предпочитая другое времяпровождение.

"Даже если Галкин сам развесит везде свои афиши, маловероятно, что народ их заметит. И не зайдет на сайт проверить, есть ли билеты на его выступления. Нет привычки", — сказал прокатчик, которого цитирует "МК".

По его убеждению, Галкин сможет успешно выступить перед большим количеством людей только в одном случае — если израильские организаторы организуют "сарафанное радио", обзвонив всех своих родных и знакомых.

Хотя Алла Пугачёва уверяла, что они уехали в Израиль всего лишь в "запланированный отпуск", чтобы вывезти на отдых детей во время школьных каникул и подлечиться, ей мало кто поверил. К тому же стало известно, что Максим Галкин собирается в большой концертный тур по городам Израиля в июне, поэтому стало ясно, что с возвращением в Россию звёзды, мягко говоря, не торопятся.