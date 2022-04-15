Бузова призналась, что не может прожить без телефона и пары дней

Российская певица Ольга Бузова, отдыхающая сейчас за границей в жарких краях, призналась, что не смогла обойтись без интернета, несмотря на все свои старания.

Артистка призналась, что решила "проветрить сознание", пробыв какое-то время без телефона, но потерпела фиаско.

"15 апреля — всемирный день без мобильной связи. Хотела вообще несколько дней ничего не выкладывать, просто постараться немного проветрить сознание, но понимаю, что это в принципе невозможно", — написала Бузова в своём Telegram-канале.

Подписчики звезды возмутились тем, что она так часто отдыхает.

"Интересно, что такого Бузова делает, что она бедная устаёт каждый день", "Бедная Бузова, перетрудилась и куда же без отдыха", — недоумевают пользователи.

Артистка похвасталась перед фанатами, что улетела из Москвы отдыхать на морское побережье. Она не уточнила, где именно находится, зато с удовольствием делится с подписчиками фото на фоне пальм и дорогих курортных ресторанов.