EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Бузова призналась, что не может прожить без телефона и пары дней

Шоу-бизнес

Российская певица Ольга Бузова, отдыхающая сейчас за границей в жарких краях, призналась, что не смогла обойтись без интернета, несмотря на все свои старания.

Бузова призналась, что не может прожить без телефона и пары дней

Артистка призналась, что решила "проветрить сознание", пробыв какое-то время без телефона, но потерпела фиаско.

"15 апреля — всемирный день без мобильной связи. Хотела вообще несколько дней ничего не выкладывать, просто постараться немного проветрить сознание, но понимаю, что это в принципе невозможно", — написала Бузова в своём Telegram-канале.

Подписчики звезды возмутились тем, что она так часто отдыхает.

"Интересно, что такого Бузова делает, что она бедная устаёт каждый день", "Бедная Бузова, перетрудилась и куда же без отдыха", — недоумевают пользователи.

Артистка похвасталась перед фанатами, что улетела из Москвы отдыхать на морское побережье. Она не уточнила, где именно находится, зато с удовольствием делится с подписчиками фото на фоне пальм и дорогих курортных ресторанов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Светлана Нерадовская
Темы интернет ольга бузова
Sberbank
Новости
Глава Центробанка РФ Набиуллина заработала почти 39 млн рублей за 2021 год
Бузова призналась, что не может прожить без телефона и пары дней
Сатанисты США начали собирать деньги для украинских "коллег"
Девять участников спецоперации из Свердловской области попали в плен ВСУ
Находящиеся на лечении в ДНР морпехи ВСУ обещают не брать в руки оружие
Мединский оказался самым высокооплачиваемым работником Кремля в 2021 году
Экипаж затонувшего крейсера "Москва" перевезли в Севастополь
Турецкий ВМФ спас 54 члена экипажа затонувшего крейсера "Москва"
Гражданину Колумбии предъявили обвинение в распространении фейков о ВС РФ
В Литве предложили переименовать 9 мая в "день памяти жертв геноцида на Украине"
Популярное
Силовые структуры
Пленные украинские солдаты рассказали о российском "черном дьяволе"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео, на которой пленные украинские солдаты рассказали о потерях

Пленные украинские солдаты рассказали о российском "черном дьяволе"
Детонация крейсера "Москва": подробности и версии
Военные новости
Детонация крейсера "Москва": подробности и версии
Мир. Новости мира
Военный эксперт Евсеев рассказал, какие места в Киеве могут уничтожить ВС РФ
Мир. Новости мира
Зеленский: Украина ещё в прошлом году начала готовиться к столкновению с Россией
Любовь Степушова В Польше рассказали, зачем Россия "убила" польских наёмников Любовь Степушова Ирина Шлионская В Патагонии жили великаны, пока не приплыл Магеллан Ирина Шлионская Усам Оздемиров Рублю суждено стать мировой резервной валютой Усам Оздемиров
Силовые структуры
Минобороны: российский военный корабль серьёзно повреждён
Силовые структуры
Нарышкин: граждан мира, которые против СВО, ждёт судьба изменника Мазепы
Россия изменит характер спецоперации на Украине
Мир. Новости мира
Россия изменит характер спецоперации на Украине
Последние материалы
Девять участников спецоперации из Свердловской области попали в плен ВСУ
Находящиеся на лечении в ДНР морпехи ВСУ обещают не брать в руки оружие
Мединский оказался самым высокооплачиваемым работником Кремля в 2021 году
Экипаж затонувшего крейсера "Москва" перевезли в Севастополь
Турецкий ВМФ спас 54 члена экипажа затонувшего крейсера "Москва"
Гражданину Колумбии предъявили обвинение в распространении фейков о ВС РФ
В Литве предложили переименовать 9 мая в "день памяти жертв геноцида на Украине"
AFP: целью ударов по Киеву в ночь на 15 апреля стал завод "Визар"
Вице-премьер Новак: жители Германии начали массово запасаться дровами
Украинцы в ФРГ требуют не давать работу бежавшей из РФ редактору "Первого"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников