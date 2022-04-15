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Автор Камиль Джабраилов

Моргенштерн пожалуется в прокуратуру на полицейского по делу о татуировке

Шоу-бизнес

Российский рэп-исполнитель Моргенштерн намерен пожаловаться в прокуратуру на действия майора полиции из Набережных Челнов, который во второй раз пытается привлечь музыканта к ответственности по подозрению в пропаганде наркотиков. О соответствующих планах рэпера рассказал его адвокат Сергей Жорин.

Моргенштерн пожалуется в прокуратуру на полицейского по делу о татуировке

"Мы в ближайшее время планируем подать жалобу в прокуратуру на протокол и первый, и второй на майора Богданова", — цитирует его РИА Новости.

Жорин напомнил, что первое дело в отношении Моргенштерна было возбуждено из-за текстов песен музыканта, в которых якобы содержится пропаганда наркотических средств. Однако экспертиза не подтвердила эту версию, и дело должно было быть закрыто. Вместо этого в татарстанской полиции стали проводить новые исследования и заметили изображение куста каннабиса на татуировке на теле исполнителя, отметил адвокат.

Рассмотрение нового административного иска к Моргенштерну назначено на 5 мая в Набережных Челнах. Ранее рэпер за пропаганду наркотиков уже был оштрафован на 100 тыс. рублей Зюзинским судом Москвы.

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Автор: Камиль Джабраилов, Редактор: Людмила Черткова
Темы моргенштерн
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