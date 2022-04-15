Моргенштерн пожалуется в прокуратуру на полицейского по делу о татуировке

Российский рэп-исполнитель Моргенштерн намерен пожаловаться в прокуратуру на действия майора полиции из Набережных Челнов, который во второй раз пытается привлечь музыканта к ответственности по подозрению в пропаганде наркотиков. О соответствующих планах рэпера рассказал его адвокат Сергей Жорин.

"Мы в ближайшее время планируем подать жалобу в прокуратуру на протокол и первый, и второй на майора Богданова", — цитирует его РИА Новости.

Жорин напомнил, что первое дело в отношении Моргенштерна было возбуждено из-за текстов песен музыканта, в которых якобы содержится пропаганда наркотических средств. Однако экспертиза не подтвердила эту версию, и дело должно было быть закрыто. Вместо этого в татарстанской полиции стали проводить новые исследования и заметили изображение куста каннабиса на татуировке на теле исполнителя, отметил адвокат.

Рассмотрение нового административного иска к Моргенштерну назначено на 5 мая в Набережных Челнах. Ранее рэпер за пропаганду наркотиков уже был оштрафован на 100 тыс. рублей Зюзинским судом Москвы.