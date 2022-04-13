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Автор Ольга Лазарева

Бизнесмен Пригожин поздравил Шнурова с днем рождения

Шоу-бизнес

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров 13 апреля отмечает 49-й день рождения. Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала поздравление для музыканта от предпринимателя Евгения Пригожина.

Бизнесмен Пригожин поздравил Шнурова с днем рождения

Петербургский бизнесмен отметил, что считает Шнурова одним их самых великих артистов современности. Он также подчеркнул, что его тексты отличаются своевременной, актуальной повесткой.

"От всей души поздравляю выдающегося российского музыканта Сергея Владимировича Шнурова с днем рождения. На мой взгляд, он один из самых великих артистов современности со всегда актуальной повесткой — от встряхивания "кучи Беглова" до расчленения врагов специальной операции на Украине", — отметил Пригожин.

Предприниматель ранее поблагодарил рок-музыканта за композицию "А у олигархата…". Он указал, что песня отражает позицию продажных предпринимателей, которые проявили антироссийскую позицию на фоне происходящего на Украине.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
Темы сергей шнуров евгений пригожин
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