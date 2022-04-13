Канал "Вечерний Ургант" оказался заблокирован видеохостингом YouTube. Такая информация появилась в Telegram-канале "НеМалахов".
"Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране", — это единственная надпись, которую видит потенциальный зритель, набравший в поиске название канала.
Причины блокировки "Вечернего Урганта" не приводятся.
Телевизионная программа "Вечерний Ургант" отсутствует в эфире уже два месяца. Представители Первого канала не распространяются о причинах, ссылаясь на события на Украине.
Ведущий шоу Иван Ургант недавно вернулся из Израиля, куда он уехал со своей семьёй сразу после начала российской спецоперации на Украине. Многие называли это бегством и предательством, ведь именно так поступили многие другие российские звёзды.
Несмотря на пересуды, Ургант вернулся в Россию, однако о возвращении его популярного шоу на телеэкраны пока речи всё равно не идёт. Говорят, что новых выпусков передачи не стоит ждать раньше осени, к тому же её формат может претерпеть некоторые изменения.
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