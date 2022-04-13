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Автор Светлана Нерадовская

Канал "Вечерний Ургант" заблокирован в YouTube

Шоу-бизнес

Канал "Вечерний Ургант" оказался заблокирован видеохостингом YouTube. Такая информация появилась в Telegram-канале "НеМалахов".

Канал "Вечерний Ургант" заблокирован в YouTube

"Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране", — это единственная надпись, которую видит потенциальный зритель, набравший в поиске название канала.

Причины блокировки "Вечернего Урганта" не приводятся.

Телевизионная программа "Вечерний Ургант" отсутствует в эфире уже два месяца. Представители Первого канала не распространяются о причинах, ссылаясь на события на Украине.

Ведущий шоу Иван Ургант недавно вернулся из Израиля, куда он уехал со своей семьёй сразу после начала российской спецоперации на Украине. Многие называли это бегством и предательством, ведь именно так поступили многие другие российские звёзды.

Несмотря на пересуды, Ургант вернулся в Россию, однако о возвращении его популярного шоу на телеэкраны пока речи всё равно не идёт. Говорят, что новых выпусков передачи не стоит ждать раньше осени, к тому же её формат может претерпеть некоторые изменения.

 

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Автор: Светлана Нерадовская
Темы израиль иван ургант
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