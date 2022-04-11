Собчак объяснила новый отъезд из России "съёмками классного контента"

Телеведущая Ксения Собчак снова улетела из России, и опять в Израиль, несмотря на то, что совсем недавно оттуда вернулась. Журналисты заметили звезду, направляющуюся на самолёт в Тель-Авив, в аэропорту Домодедово.

Сама знаменитость в соцсетях поспешила оправдаться за свой новых отъезд в соцсетях, сообщив, что направляется в рабочую командировку, после которой собирается порадовать своих зрителей "классным контентом".

Судя по объяснениям Собчак, Израиль не является конечной точкой её маршрута.

"На прошлой неделе летала в Ригу из Москвы снимать кое-кого. 17 часов. Сейчас лечу опять с пересадками. Рейсы есть только через Израиль и Стамбул", — пояснила Собчак.

Блогер была одной из первых российских звёзд, которые уехали из России за границу после начала спецоперации на Украине. Тогда знаменитость утверждала, что летит отдыхать с сыном в Турцию, однако потом она каким-то образом оказалась в Израиле. Собчак говорила, что даже на отдыхе усердно работает, и пообещала скоро вернуться в Россию, что она через какое-то время и сделала. Правда, есть информация, что Собчак успела получить израильское гражданство, хотя сама тележурналистка эту информацию не комментирует.