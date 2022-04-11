"Вы в лучшем случае дерьмо": Ширвиндт ответил Макаревичу

Российский актер и президент Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт ответил лидеру группы "Машина времени" Андрею Макаревичу касательно уехавших из России звезд шоу-бизнеса.

"Мало кто понимает, что Россия — это ведь не березки… Россия, в первую очередь, народ… И если народ остался, а уехали вы, то вы в лучшем случае дерьмо…", — написал он на своей странице в Тwitter.

Ранее Макаревич заступился за тех, кто покинул Россию. Музыкант резко отозвался о тех, кто злорадствует по поводу отъезда артистов за рубеж. Макаревич считает, что страна многое потеряла, когда уехали знаменитые люди.