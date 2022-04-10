Галкина не устроил гонорар за выступления в Израиле

Шоумену Максиму Галкину, уехавшему после начала российской спецоперации на Украине в Израиль вместе с супругой Аллой Пугачёвой, пока не приходится рассчитывать на новом месте жительства на высокие заработки, которыми он мог похвастать в Москве.

Ранее юморист объявил о большой концерном туре по городам Израиля, который запланирован на июнь. Однако, несмотря на ожидания Галкина, билеты на его концерты расходятся не так хорошо, как ему хотелось бы.

Юморист пожаловался своему парикмахеру в городе Хайфа, что на его израильский концертный тур билеты проданы ещё далеко не все, не скрывая при этом своего разочарования. Сообщается, что звезда не ожидала такой спокойной реакции израильтян на его предстоящие выступления. Вдобавок в Израиле поговаривают, что на концертах Галкина возможны провокации.

А главный вопрос, по которому не сходятся мнения Галкина и организаторов его концертов — это гонорары за его выступления. Российский шоумен решил продавать билеты за высокую цену — так, самые дешёвые билеты обойдутся зрителям в 224 шекеля (более 5 тысяч рублей). Также Галкин хотел получить от организаторов высокий фиксированный гонорар по примеру того, что ему платили в Москве. А те деньги, которые ему предложили организаторы, ему показались чересчур скромными.

"Галкину вроде бы предлагали фиксированный гонорар 10 000 долларов, но он отказался. Ему, видимо, показалось, что такая сумма мала. А больше в Израиле не дают", - пишет "Московский комсомолец".