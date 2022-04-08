Анна Нетребко не собирается оправдываться за свои слова по поводу Украины

Оперная дива Анна Нетребко решила прервать молчание и высказаться по поводу сказанного ею ранее - после начала российской спецоперации певица поддержала Украину.

Исполнительница разместила в своих соцсетях видеообращение, в котором она дала пояснение своим ранее сказанным словам.

Нетребко сообщила, что не собирается ни перед кем оправдываться и не жалеет о своих заявлениях.

"Я ни перед кем оправдываться не собираюсь. Но разъяснить кое-что нужно. Против своей Родины я не шла и не пойду. И для этого не нужно делать каких-то громогласных заявлений, которые сейчас все от нас требуют. Ну и что, что сказала. И дальше что? Тебя возненавидела одна половина человечества, если не сказал — возненавидела другая", — заявила Нетребко, которую цитирует Starhit.

По словам исполнительницы, жизнь на всём этом не заканчивается и нужно стараться проявлять стойкость к "истерическим выпадам".

Нетребко после начала спецоперации на Украине какое-то время удавалось сохранять нейтралитет. Молчание оперной дивы на Западе истрактовали по-своему, расторгнув с ней ряд контрактов. После этого певица решила сделать заявление, поддержав украинцев, добавив, что никогда не поддерживала какую-либо российскую партию или политика, равно как и не получала от них финансовой поддержки.