EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Анна Нетребко не собирается оправдываться за свои слова по поводу Украины

Шоу-бизнес

Оперная дива Анна Нетребко решила прервать молчание и высказаться по поводу сказанного ею ранее - после начала российской спецоперации певица поддержала Украину.

Анна Нетребко не собирается оправдываться за свои слова по поводу Украины

Исполнительница разместила в своих соцсетях видеообращение, в котором она дала пояснение своим ранее сказанным словам.

Нетребко сообщила, что не собирается ни перед кем оправдываться и не жалеет о своих заявлениях.

"Я ни перед кем оправдываться не собираюсь. Но разъяснить кое-что нужно. Против своей Родины я не шла и не пойду. И для этого не нужно делать каких-то громогласных заявлений, которые сейчас все от нас требуют. Ну и что, что сказала. И дальше что? Тебя возненавидела одна половина человечества, если не сказал — возненавидела другая", — заявила Нетребко, которую цитирует Starhit.

По словам исполнительницы, жизнь на всём этом не заканчивается и нужно стараться проявлять стойкость к "истерическим выпадам".

Нетребко после начала спецоперации на Украине какое-то время удавалось сохранять нейтралитет. Молчание оперной дивы на Западе истрактовали по-своему, расторгнув с ней ряд контрактов. После этого певица решила сделать заявление, поддержав украинцев, добавив, что никогда не поддерживала какую-либо российскую партию или политика, равно как и не получала от них финансовой поддержки.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Светлана Нерадовская
Темы россия украина анна нетребко
Sberbank
Новости
Российские туристы уже два месяца не могут покинуть Доминикану
Анна Нетребко не собирается оправдываться за свои слова по поводу Украины
Уиллу Смиту запретили появляться в Киноакадемии США в ближайшие 10 лет
Глава ЕК сделала предупреждение Венгрии, готовой оплачивать газ из РФ в рублях
Вставший на колено в Польше рэпер Фейс получил статус иноагента
Предприниматель предрёк Kinder крупный штраф за инцидент с сальмонеллой
Литвинова написала письмо по поводу своего отъезда из России
Политолог: рейтинг Путина упадёт из-за непонятных заявлений Пескова
Конашенков: в Мариуполе сейчас заблокированы иностранные наёмники
Кадыров: сотни добровольцев со всей России хотят участвовать в спецоперации
Популярное
Военные новости
Эксперты обсуждают судьбу офицеров НАТО, окружённых в Мариуполе

В Мариуполе с националистами "оказались" военные из стран НАТО, которые хотят вырваться из ада. Эксперты обсуждают, выпустить и судить или уничтожить их.

Эксперты обсуждают судьбу офицеров НАТО, окружённых в Мариуполе
Баширов: освобождение офицеров НАТО из Мариуполя должно быть публичным
Мир. Новости мира
Баширов: освобождение офицеров НАТО из Мариуполя должно быть публичным
Мир. Новости мира
Офицеры НАТО из Мариуполя вышли на связь – просят выпустить из котла
Политика. Новости и аналитика
Барщевский: Страну ждёт колоссальный рост коррупции
Людмила Черткова Пескова записали в "пятую колонну": и говорит не то, и галстук не тот! Людмила Черткова Любовь Степушова Кипрские парламентарии и президент обвинили Зеленского в двойной морали Любовь Степушова Александр Шторм РФ не стала изгоем и сокрушит Украину, признали западные СМИ Александр Шторм
Мир. Новости мира
Депутат Госдумы Шеремет: освобождённые регионы Украины ждёт новое будущее
Мир. Новости мира
Конгрессмен Джексон: слабоумие Байдена стало угрозой нацбезопасности США
Зеленский оскандалился на выступлении с членами "Азова"* перед греками
Мир. Новости мира
Зеленский оскандалился на выступлении с членами "Азова"* перед греками
Последние материалы
Уиллу Смиту запретили появляться в Киноакадемии США в ближайшие 10 лет
Глава ЕК сделала предупреждение Венгрии, готовой оплачивать газ из РФ в рублях
Вставший на колено в Польше рэпер Фейс получил статус иноагента
Предприниматель предрёк Kinder крупный штраф за инцидент с сальмонеллой
Литвинова написала письмо по поводу своего отъезда из России
Политолог: рейтинг Путина упадёт из-за непонятных заявлений Пескова
Конашенков: в Мариуполе сейчас заблокированы иностранные наёмники
Кадыров: сотни добровольцев со всей России хотят участвовать в спецоперации
Европа близка к лимиту новых санкций против РФ, заявил Чижов
Собчак съязвила по поводу отмены рок-фестиваля "Нашествие"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников