Уиллу Смиту запретили появляться в Киноакадемии США в ближайшие 10 лет

Уилл Смит стал персоной "нон грата" на мероприятиях Киноакадемии США. Ему запретили появляться и на церемонии вручения премии "Оскар".

Как сообщает Telegram-канал Mash, Киноакадемия США "забанила" Уилла Смита. Таким образом голливудского актёра решили наказать за агрессивное поведение.

Смиту не простили пощёчину, которую он залепил ведущему церемонии "Оскар" Крису Року. Рок спровоцировал агрессию Смита, позволив себе неудачную шутку в адрес супруги Уилла Смита, которая страдает "алопецией — (частичное или полное выпадение волос).

Смит после инцидента признал свою ошибку, однако извинений оказалось недостаточно. В Киноакадемии заявили, что крайне негативно относятся к насилию.

Ранее Уилл Смит подал в отставку после инцидента на кинопремии "Оскар".