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Автор Светлана Нерадовская

Отец Ивана Урганта об израильском гражданстве своего сына: "Это не запрещено"

Шоу-бизнес

Телеведущий Иван Ургант улетел в Израиль сразу после начала спецоперации РФ на Украине, после того, как высказал своё несогласие с ней, а из сетки вещания Первого канала пропало его популярное шоу "Вечерний Ургант".

Отец Ивана Урганта об израильском гражданстве своего сына: "Это не запрещено"

Также стало известно, что у шоумена уже есть гражданство Израиля, которое он получил ещё в 2018 году. Теперь его жена и дети также собираются стать гражданами этой страны.

Несмотря на то, что Ургант недавно вернулся в Москву, он ничего о себе не рассказывает и не берёт трубку из-за всплеска хейта в свой адрес. Его отец, Андрей Ургант, признался, что по этой же причине не отвечает на телефонные звонки, даже если звонят друзья.

При этом Андрей Ургант не видит ничего предосудительного в том, что у Ивана есть израильский паспорт.

"Про израильское гражданство ничего не могу сказать, просто не знаю. Разве у нас это запрещено? Сегодня каждый человек, если он имеет возможность и желание, может получить паспорт любой страны", — приводит слова Андрея Урганта Woman.ru.

Отец звезды уверен, что смотреть нужно не на паспорт человека, а на него самого и его действия.

"Сейчас Иван в России, и этим всё сказано", — заключил Андрей Ургант.

 

 

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Автор: Светлана Нерадовская
Темы израиль иван ургант
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