Вассерман о сбегающих из России звёздах: "Найдутся другие"

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что страна "не много теряет" о того, что из России сбегают артисты и шоумены. По словам "знатока", многие из них рассчитывают переждать "пока всё утрясётся" с ситуацией на Украине.

Как подчеркнул депутат, всегда найдутся другие артисты, "ничуть не хуже" беглецов.

"Я не вижу в отъезде многих наших деятелей культуры трагедии ни для кого, кроме их самих, и мне искренне жаль этих людей. То ли они поддаются на западный шантаж, мол, если вы поддержите своё государство, то мы вас больше к себе не пригласим, то ли действительно искренне верят, что в России всё плохо", — пояснил Вассерман в беседе с argumenti.ru.

Депутат коснулся и темы с Иваном Ургантом, который, как стало известно, уехал в Израиль. Правда, позже шоумен заявил, что покинул страну не из-за ситуации с Украиной, а отправился в отпуск.

"Ургант, надеется, что скоро все уляжется, и он сможет вернуться, имея репутацию, по его мнению, не запятнанную ни с одной из сторон", — считает депутат. — "У меня единственная надежда, что они пробудут там достаточно долго".

По словам Вассермана, когда артисты "освободят экологические ниши", покину Россию, на их место придут не менее талантливые деятели культуры.