Иван Ургант выставил на продажу свою российскую недвижимость

Шоумен Иван Ургант спешно продаёт свою элитную недвижимость, находящуюся в России. Телеведущий уже успел пообщаться с несколькими потенциальными покупателями.

По сообщению Telegram-канала "ВЧК-ОГПУ", на продажу от имени Урганта выставлены роскошный коттедж в подмосковном элитном посёлке "Горки-10" и апартаменты, находящиеся в "Москва-сити". Параллельно шоумен занят поиском нового жилья на территории Израиля или Грузии. Как сообщает канал, Урганту уже понравились одни просторные апартаменты в Тбилиси площадью 140 кв. м.

"Иван Ургант ездил в Израиль, чтобы члены его семьи подали документы на "объединение" (сам Иван имеет гражданство Израиля), что позволяет получить гражданство супруге и детям", — уточнил источник.

Иван Ургант вместе со своей семьёй уехал в Израиль сразу после начала российской спецоперации на Украине после того, как озвучил своё неодобрение происходящего. Поговаривают, что из-за свой позиции шоумен лишился рекламных контрактов и прямых эфиров.