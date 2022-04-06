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Автор Светлана Нерадовская

Писатель Поляков предложил наказать покинувших Россию знаменитостей

Шоу-бизнес

По мнению писателя Юрия Полякова, создавшего такие бестселлеры как "Сто дней до приказа" и "ЧП районного масштаба", звёзды, сбежавшие из России на фоне происходящего на Украине, не заслуживают ни малейшего уважения.

Писатель Поляков предложил наказать покинувших Россию знаменитостей

"Народных артистов России, покинувших отечество, предлагаю после возвращения именовать инородными артистами РФ", — приводит Полякова Teleprogramma.

После начала российской спецоперации на Украине Россию в массовом порядке покинул целый ряд знаменитостей, среди которых шоумен Максим Галкин с супругой Аллой Пугачёвой, Анфиса Чехова, Эммануил Виторган, Вера Брежнева, певица Нюша, исполнители Григорий Лепс и Валерий Леонтьев, Рената Литвинова и другие. Некоторые из них, например Максим Галкин, решили совместить отдых за границей с работой. Юморист уже объявил о том, что в июне у него пройдёт большой концертный тур по городам Израиля.

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Автор: Светлана Нерадовская
Темы алла пугачёва анфиса чехова максим галкин вера брежнева
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