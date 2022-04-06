По мнению писателя Юрия Полякова, создавшего такие бестселлеры как "Сто дней до приказа" и "ЧП районного масштаба", звёзды, сбежавшие из России на фоне происходящего на Украине, не заслуживают ни малейшего уважения.
"Народных артистов России, покинувших отечество, предлагаю после возвращения именовать инородными артистами РФ", — приводит Полякова Teleprogramma.
После начала российской спецоперации на Украине Россию в массовом порядке покинул целый ряд знаменитостей, среди которых шоумен Максим Галкин с супругой Аллой Пугачёвой, Анфиса Чехова, Эммануил Виторган, Вера Брежнева, певица Нюша, исполнители Григорий Лепс и Валерий Леонтьев, Рената Литвинова и другие. Некоторые из них, например Максим Галкин, решили совместить отдых за границей с работой. Юморист уже объявил о том, что в июне у него пройдёт большой концертный тур по городам Израиля.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Минобороны России обнародовало записи рассказов российских военнослужащих, освобожденных после того, как они побывали в плену у ВСУ.