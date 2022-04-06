Писатель Поляков предложил наказать покинувших Россию знаменитостей

По мнению писателя Юрия Полякова, создавшего такие бестселлеры как "Сто дней до приказа" и "ЧП районного масштаба", звёзды, сбежавшие из России на фоне происходящего на Украине, не заслуживают ни малейшего уважения.

"Народных артистов России, покинувших отечество, предлагаю после возвращения именовать инородными артистами РФ", — приводит Полякова Teleprogramma.

После начала российской спецоперации на Украине Россию в массовом порядке покинул целый ряд знаменитостей, среди которых шоумен Максим Галкин с супругой Аллой Пугачёвой, Анфиса Чехова, Эммануил Виторган, Вера Брежнева, певица Нюша, исполнители Григорий Лепс и Валерий Леонтьев, Рената Литвинова и другие. Некоторые из них, например Максим Галкин, решили совместить отдых за границей с работой. Юморист уже объявил о том, что в июне у него пройдёт большой концертный тур по городам Израиля.