Лера Кудрявцева лечит нервы в Сочи в компании подруги

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила поклонникам, что ей необходимо отвлечься от переживаний и негативных мыслей в нынешнее "смутное время", и поэтому решила провести несколько дней на отдыхе в солнечном Сочи.

Кудрявцева уточнила, что улетела отдыхать не с семьёй, а с подругой, юристом Катей Гордон, рассчитывая в комфортной обстановке восстановить своё душевное равновесие.

"В наше смутное время решили с Катей Гордон на три дня слетать подлечить нервишки. Самолеты летают, правда, теперь из Москвы четыре часа", пожаловалась Кудрявцева в своём блоге.

Телеведущая почувствовала, что ей нужно отдохнуть, в том числе и от забот о дочери, которую она оставила на попечение отца, хоккеиста Игоря Макарова, в Москве.

Кудрявцева рассказала, что активно посещает сеансы массажа, оздоровительные и СПА-процедуры на отдыхе, не забывая про правильное питание. К нему пришлось прибегнуть, чтобы сбросить лишние пять килограммов, накопившиеся в результате "заедания стресса", как призналась сама звезда. Она добавила, что отдых ей необходим, потому что из-за стресса появились проблемы со здоровьем, раздражительность и подавленность.