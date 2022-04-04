Елена Малышева обвинила во лжи пишущие о ней СМИ

Телеведущая Елена Малышева обвинила журналистов в том, как много они выдают ложной информации о ней. Она заверила, что всё, что было написано о ней за последнюю неделю — ложь.

Недавно стало известно о приостановке съёмок программы "Жить здорово", бессменной ведущей которой является Малышева. СМИ сообщили, что тележурналистка объявила о роспуске своей творческой группы и улетела к детям в США. Сама Малышева никак не комментировала эту информацию, но наконец решила высказаться по поводу происходящего.

Заявление телеведущая сделала после очередной порции слухов, но не о себе, а о своём коллеге, ведущем Валдисе Пельше, после того, как журналисты написали о больших проблемах с его здоровьем, пишет Starhit.

"Поражаюсь количеству лжи, которая выливается сегодня на страницы социальных сетей. Все что писали про меня за последнюю неделю — ложь. А теперь написали, что Валдис Пельш в тяжелом состоянии в больнице. Хочу сказать, как врач и друг Валдиса, все, что про него написали — ложь. Прямо сейчас он с семьей в ресторане. Отмечает юбилейную дату совместной жизни со своей прекрасной женой Светланой и день рождения сына", — уточнила Малышева.

Малышева добавила, что она никуда не уезжала из Москвы, и намерена и дальше работать на телевидении. Однако когда будут возобновлены съёмки программы "Жить здорово", звезда не уточнила.