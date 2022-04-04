Продюсер Ашуров: Галкин может добиться успеха в Израиле

Ещё в начале спецоперации России на Украине шоумен Максим Галкин вместе с супругой Аллой Пугачёвой и детьми уехал в Израиль.

Супруги уверяли, что речь идёт всего лишь о запланированном отпуске во время школьных каникул у детей, и о плановом лечении. Однако каникулы давно закончились, а пара не торопится возвращаться на родину. И сделает это, по всей видимости, ещё нескоро, ведь на днях стало известно, что Галкин собирается провести большой концертный тур по городам Израиля в июне, пишет Экспресс Газета.

Представители российского бомонда по-разному отнеслись к намерению Галкина строить карьеру в Израиле. Музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров уверен, что за границей Галкин может добиться большого успеха.

"В Израиле большая наша диаспора живет, поэтому юмор, который он доносит, вполне понятен, его любят и его ждут наши российские соотечественники, живущие в Израиле. Могу сказать честно — его любят там", — сказал Ашуров.

Тележурналистка Ксения Собчак не согласна с Ашуровым по поводу перспектив у Галкина. Она полагает, что в отличие от своей знаменитой супруги, являющейся российским национальным достоянием, юмористу не стоит рассчитывать на будущий успех, по крайней мере в России.