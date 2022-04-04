Кумир российских подростков Макс Барских записался в ВСУ

Популярный у российской молодёжи украинский исполнитель Николай Бортник — Макс Барских — записался добровольцем в ВСУ. И, верный своей привычке транслировать каждый шаг в интернете, записал обращение к поклонникам.

"С завтрашнего дня я начинаю обучение, кто бы мог себе это представить ещё месяц назад. Теперь у меня в руках не только микрофон. Сейчас время меняется. Скажите, как будем праздновать нашу победу, какие у вас идеи?"

Барских не первый раз озвучивает свою активную гражданскую позицию. Например, отказался проводить в России концерты и деньги, полученные авансом, не вернул. А вместо этого назвал Россию "страной ненависти, жестокости, жадности и злости".

По мнению писателя Захара Прилепина этот "милитари-перфоманс" украинской звезды — штука очень серьёзная:

"Активный гастролёр по России. В соцсетях у него сотни тысяч подписчиков и подписчиц среди российских подростков. Рискну напомнить, что ни один весомый русский поп или рэп-исполнитель (Тимати не считаем) даже не рискнул поддержать наших бойцов на передовой. Причина проста: их сожрёт собственная среда".