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Автор Светлана Нерадовская

Собчак уверена, что Максиму Галкину больше "ничего не светит" в России

Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Собчак поделилась своим мнением по поводу дальнейшей судьбы российских знаменитостей, которые в спешном порядке покинули Россию после начала её спецоперации на Украине. В частности, она рассказала, что ждёт юмориста Максима Галкина и его жену Аллу Пугачёву, которые сейчас находятся в Израиле.

Собчак уверена, что Максиму Галкину больше "ничего не светит" в России

"А вот чья судьба практически предрешена — это Максима Галкина", — уверенно сказала Собчак в своём YouTube-шоу.

Блогер отметила, что если Аллу Пугачёву, являющуюся "национальным достоянием России", ещё могут простить, то к Галкину это явно не относится. Кроме того, Собчак назвала Галкина "рупором" Примадонны, и, по её мнению, юморист озвучивает их общую с Пугачёвой позицию даже тогда, когда она сама хранит молчание.

Пугачёва и Галкин вместе с детьми уехали из России в Израиль в конце февраля после того, как Галкин осудил спецоперацию РФ на Украине.

Сама Примадонна уверяла всех, что речь идёт всего лишь об отпуске, пока у её детей в школе каникулы, а она сама хочет полечиться за границей. Но время идёт, супруги не возвращаются, несмотря на свои заверения. Более того, стало известно, что Галкин собирается провести гастрольный тур по городам Израиля.

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ПОКЛОННИКИ НЕ ПРОСТЯТ! ВОТ ЧТО сказала Собчак о судьбе Галкина
Автор: Светлана Нерадовская
Темы израиль алла пугачёва максим галкин ксения собчак
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WSJ предупредила украинских беженцев о сложностях при въезде в США
Министр финансов ФРГ Линднер: события на Украине сделают немцев беднее
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