Рок-певица Юлия Чичерина выразила надежду на то, что освобождённые города Донбасса после спецоперации по демилитаризации Украины войдут в состав России.
В интервью РИА Новости она также предложила объявить Украину "террористическим государством". По её словам, власти страны продвигают идеологию воровства и лжи.
Как отметила певица, за последний год на территории Донбасса произошло огромное количество безнаказанных преступлений, среди которых массовые убийства, взятия в заложники, пытки и насилие над инакомыслящими.
"Надеюсь, освобождённые города станут частью большой России, где бы я хотела жить. Паспорта ДНР и ЛНР я получала, чтобы разделить с республиками свою судьбу и будущее", — уточнила Чичерина.
Ранее прокуратура Украины заочно предъявила обвинения Чичериной. Украинские власти убеждены: рок-певица посягала на территориальную целостность и надругалась над государственными символами.
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