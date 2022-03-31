В треке Бейонсе услышали мотив песни группы "Любэ"

Русскоязычные слушатели обвинили американскую певицу Бейонсе в плагиате. В её новой композиции отчётливо слышится мотив песни Николая Расторгуева.

На днях Бейонсе презентовала новый клип. На неё вскоре обрушились русскоязычные любители музыки. Они уверены, то певица украла мотив песни у группы "Любэ". Действительно, припев композиции американской исполнительницы очень напоминает песню группы Любэ "Ты неси меня река".

"Мир содрогнулся, на следующем "Голубом огоньке" выступит…", — комментируют инцидент авторы Telegram-канала "Мышеловка".

Ранее в Германии запретили концерты группы "Любэ". Коллектив во главе с Николаем Расторгуевым планировал проехать с гастрольным туром по немецким городам в мае этого года, однако музыкантам не простили участие в концерте в "Лужниках" в честь восьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией.