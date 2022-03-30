Астролог о "черной полосе" Аллы Пугачевой и Максима Галкина

Пугачева и Галкин в самое ближайшее время только осознают, какой сложный период настал в их жизни в связи с переездом в Израиль, — считает известный астролог Татьяна Борщ.

У Максима Галкина, — утверждает Татьяна Борщ, — начинается "темный период": с ноября-декабря 2022 года у него Луна в Рыбах, в 2023 году Сатурн переходит в Рыбы.

Если следовать канонам классической индийской астрологии, это является самой сложной полосой в жизни человека. Но через два года (а это, согласитесь, много), в 2024–2026 годах в жизни юмориста и телеведущего наступит удачный период.

У пенсионерки Пугачевой в следующем году проявится очередной всплеск активности.

"Причем, не обязательно на сцене", — указывает Борщ.

Вполне возможно, она имеет ввиду попытки Аллы Борисовны устроиться работать на израильское телевидение. Однако очевидно, что здесь у нее есть надежда только на кабельное с охватом не более, чем район-два российской столицы. Т. е., с охватом даже не на какой-либо административный округ российской столицы.

С этой точки зрения обе "звезды" первой величины российского шоу-бизнеса уже этой весной поймут, что потеряли в связи с отъездом из России не то, что многое, а — почти всё.

Российское общество, скорее всего, воспримет их отъезд в Израиль (который Пугачёва представила как выезд на школьные каникулы, что является обманом) как предательство не только поклонников, но и страны в целом. Вполне возможно, что все прошлые заслуги мега-звёзд российской эстрады окажутся ничтожными рядом с этим предательством, и их не примут на ведущих площадках и федеральном телевидении.

Астролог в интервью КП говорит о "чёрной полосе" в жизни, но ничего не говорит о том, как впоследствии будет жить звездное семейство. Но жизнь эта после возможного возвращения в Россию будет не проста. Отвергнутые поклонники вряд ли смогут простить предательство своих кумиров.