Татьяна Буланова показала нового мужчину

53-летняя певица Буланова долго хранила молчание о своей личной жизни, но вот сподобилась, и опубликовала фото со своим очередным избранником.

Что удивило поклонников на фото Булановой с новым мужчиной?

Удивили три факта:

Первый. Разница в возрасте влюбленных 19 лет. Поклонники певицы убеждены, что это - новая возрастная ямка в любовных испытаниях Татьяны Булановой.

Разница в возрасте влюбленных 19 лет. Поклонники певицы убеждены, что это - новая возрастная ямка в любовных испытаниях Татьяны Булановой. Второй. Татьяна на фото в красном платье ширового покроя. Фанаты хотели бы узнать - это беременность или скоро Буланова появится еще и в кокошниках в своих аккаунтах в соцсетях?

Татьяна на фото в красном платье ширового покроя. Фанаты хотели бы узнать - это беременность или скоро Буланова появится еще и в кокошниках в своих аккаунтах в соцсетях? Третье. Поклонники обратили внимание, что певица сильно помолодела, скинув определенное количество лет. Ее даже обвинили в том, что она решилась на пластику, хотя есть и более щадящие способы омолодить лицо.

Но в любом случае в новом повороте судьбы Татьяны Булановой появилась какая-то определенность.