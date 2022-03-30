Татьяна Буланова показала нового мужчину

53-летняя певица Буланова долго хранила молчание о своей личной жизни, но вот сподобилась, и опубликовала фото со своим очередным избранником.
Удивили три факта:
Но в любом случае в новом повороте судьбы Татьяны Булановой появилась какая-то определенность.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Телеведущий Fox News Стив Хилтон рассказал об основных ошибках лидера Штатов Джо Байдена. По словам журналиста, этот президент выделился среди предшественников провалом в международной политике.