Брухунова показала, как Петросян резвится с маленьким сыном

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала фото, на котором юморист развлекает маленького наследника Вагана.

На снимке в микроблоге жены Петросяна появился трогательный снимок. На фото Евгений Ваганович даёт представление перед своим сыном, которому 13 марта исполнилось два годика.

Татьяна в светлом платье сидит рядом с сыном. Мальчик замер, наблюдая за тем, как знаменитый отец в зелёной маскарадной маске изображает какого-то персонажа.

"Нам не бывает скучно", — подписала фото Брухунова.

Ранее супруга юмориста отметила в один день сразу два дня рождения. Ваган Петросян появился на свет в день рождения Татьяны. Жена народного артиста РФ ранее опубликовала фото, на котором мальчик задувает свечи на торте.

В начале марта Татьяна Брухунова завила о готовности бесплатно рекламировать представителей российского бизнеса. Супруга юмориста хотела поддержать таким образом отечественного производителя.