Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала фото, на котором юморист развлекает маленького наследника Вагана.
На снимке в микроблоге жены Петросяна появился трогательный снимок. На фото Евгений Ваганович даёт представление перед своим сыном, которому 13 марта исполнилось два годика.
Татьяна в светлом платье сидит рядом с сыном. Мальчик замер, наблюдая за тем, как знаменитый отец в зелёной маскарадной маске изображает какого-то персонажа.
"Нам не бывает скучно", — подписала фото Брухунова.
Ранее супруга юмориста отметила в один день сразу два дня рождения. Ваган Петросян появился на свет в день рождения Татьяны. Жена народного артиста РФ ранее опубликовала фото, на котором мальчик задувает свечи на торте.
В начале марта Татьяна Брухунова завила о готовности бесплатно рекламировать представителей российского бизнеса. Супруга юмориста хотела поддержать таким образом отечественного производителя.
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