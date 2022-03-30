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Автор Николай Ткаченко

Лоза объяснил отъезд своих коллег за границу отсутствием работы

Шоу-бизнес

Разницы в том, где звезды шоу-бизнеса будут сейчас "пережидать" непростую политическую и экономическую ситуацию, а также отсутствие выступлений, нет. Так прокомментировал массовый отъезд знаменитостей из России после начала спецоперации на Украине певец Юрий Лоза.

Лоза объяснил отъезд своих коллег за границу отсутствием работы

По словам Лозы, концертов нет нигде. А если артисты больше ничего не умеют и не хотят делать, то пусть отдыхают и ждут, когда всё завершится, добавил он в интервью Пятому каналу.

Он предположил, что у музыкантов и актёров, уехавших без всяких заявлений, вполне "нормальные перспективы". Они вернутся на родину, когда появятся такие возможности и начнут работать снова, так как ничего противозаконного не делали.

Лоза также заявил, что артисты на родине вряд ли могут быть сейчас чем-то полезны, поскольку они не военные и не стратеги. Певец заметил, что сам тоже ждёт, только здесь.

"Артист чем может помочь? Ничем. Идет операция, там не до нас. Ну не до нас. Дух поддерживать может, там, что-то писать, что-то говорить. Но вообще, когда пушки грохочут, люди молчат", — заключил музыкант.

Ранее ведущий ток-шоу "Место встречи" на НТВ Андрей Норкин высказался об уехавших за границу знаменитостях.

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Автор: Николай Ткаченко
Темы россия юрий лоза шоу-бизнес
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