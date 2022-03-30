Лоза объяснил отъезд своих коллег за границу отсутствием работы

Разницы в том, где звезды шоу-бизнеса будут сейчас "пережидать" непростую политическую и экономическую ситуацию, а также отсутствие выступлений, нет. Так прокомментировал массовый отъезд знаменитостей из России после начала спецоперации на Украине певец Юрий Лоза.

По словам Лозы, концертов нет нигде. А если артисты больше ничего не умеют и не хотят делать, то пусть отдыхают и ждут, когда всё завершится, добавил он в интервью Пятому каналу.

Он предположил, что у музыкантов и актёров, уехавших без всяких заявлений, вполне "нормальные перспективы". Они вернутся на родину, когда появятся такие возможности и начнут работать снова, так как ничего противозаконного не делали.

Лоза также заявил, что артисты на родине вряд ли могут быть сейчас чем-то полезны, поскольку они не военные и не стратеги. Певец заметил, что сам тоже ждёт, только здесь.

"Артист чем может помочь? Ничем. Идет операция, там не до нас. Ну не до нас. Дух поддерживать может, там, что-то писать, что-то говорить. Но вообще, когда пушки грохочут, люди молчат", — заключил музыкант.

Ранее ведущий ток-шоу "Место встречи" на НТВ Андрей Норкин высказался об уехавших за границу знаменитостях.