Лера Кудрявцева засудила Андрея Разина из "Ласкового мая"

50-летняя Кудрявцева празднует победу над 58-летним Андреем Разиным.
Член партии "Единая Россия", руководитель группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил как-то в интервью одному изданию, что Лера Кудрявцева якобы попала в шоу-бизнес "через постель".
Это утверждение не могло не возмутить известную телеведущую, которая и подала иск о запятнанной репутации в суд. Поскольку Разин не смог представить никаких доказательств своих утверждений, суд встал на защиту Кудрявцевой, и обязал заплатить 400 000 рублей компенсации. Издание, опубликовавшее интервью, обязано опубликовать опровержение данной информации, что и было сделано.
«В это время, ясное дело, все, что было ранее, уже не имеет никакого значения — кто что сказал, написал и т. д. Но все же клевета наказана, и слава богу», — заявила Кудрявцева в соцсетях.
Впрочем, вполне возможно, что судебные процессы между Кудрявцевой еще впереди, и не один. В частности, единорос заявил как-то в "МК", что дочь Кудрявцевой от суррогатной матери, которой лера не заплатила 20 000 долларов за вынашивание ребенка.
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