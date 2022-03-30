Ксения Собчак пожаловалась на безденежье

По словам блогера и телеведущей Ксении Собчак, у неё в свете происходящего на Украине и в мире появились проблемы с финансами.

По признанию звезды, схемы, которые приносили ей и её команде доход до этого, больше не работают.

«Мы продолжаем дважды в неделю делать интервью и большие спецвыпуски для YouTube. YouTube, где отключена монетизация, спонсорство не работает, а значит и схемы выпуск — «заработок, который тратится на следующий выпуск, - новый выпуск» больше не существует», - объяснила Собчак в своём Telegram-канале.

Однако, по словам тележурналистки, она, несмотря ни на что и даже порой не отдыхая неделями, всё это время продолжала работать вместе со своей командой, делая анализ основных событий.

В завершение Собчак поблагодарила своих поклонников за поддержку, отметив, что трудится для их блага, и предложила желающим помочь ей также и финансово. Блогер разъяснила, что сделать это просто – можно делать донаты для её команды или приобрести её авторский мерч.

В начале спецоперации РФ на Украине Собчак уехала отдыхать за границу, в Израиль, убеждая всех, что речь идёт всего лишь о запланированном отпуске и она скоро вернётся на родину.