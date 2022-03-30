Семенович и Шаляпин резко отозвались о нью-эмигрантах шоу-бизнеса

В цехе шоу-бизнеса началась серьезная перенастройка отношений в связи с отъездом некоторых звезд из страны после начала специальной военной операции России на Украине по денацификации и демилитаризации.

Оставшиеся звезды резко осуждают тех, кто зарабатывал в России большие деньги, но затем решил откреститься от поклонников и покинуть страну.

42-летняя Анна Семенович в интервью "Вечерней Москве" высказалась об уехавших коллегах в том смысле, что "маски сорваны. Экс-солистка «Блестящих» уверена, что в стране есть те, кто поет четсно и "от души".

Солидарен с ней и 38-летний Прохор Шаляпин:

"В такое сложное и даже, можно сказать, переломное время искренне считаю самым правильным — оставаться в родной стране вместе со всеми, как говорится, и в горе и в радости. Да и самое комфортное место для души для меня только здесь, дома, в России!» — написал Прохор в своем Telegram-канале.