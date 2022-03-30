Внучка Ельцина всю жизнь живет за границей и публикует снимки в бикини

Самую младшую из шестерых внуков первого президента России Машу Юмашеву дочь Ельцина Татьяна родила в Лондоне. С тех пор 19-летний отпрыск президентской семьи постоянно живет за границей.

Мария Юмашева

Маша приобретает шикарные вещи, дефилирует с дорогими украшениями, питается в ресторанах.

Сейчас Мария Юмашева пребывает во Франции, на курорте Сен-Барте. Оттуда она выложила в соцсети свой снимок в бикини, показав свое загорелое тело.

Романтические отношения у Марии сложились с футболистом Фёдором Смоловым. Некоторые СМИ утверждали даже, что 32-летний Смолов готов сделать Маше предложение руки и сердца. Однако в последнее время внучка Ельцина перестала выкладывать в соцсетях совместные с Фёдором фотографии.