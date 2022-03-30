Блогер Жигалова рассказала, что Киркоров "никуда не пропал"

Блогер Алёна Жигалова рассказала фанатам певца Филиппа Киркорова о местонахождении их звёздного любимца.

В своём YouTube-шоу "Алёна, блин!" ведущая ответила на вопрос, куда подевался Киркоров, который ей в последнее время часто задают фанаты, встревоженные отсутствием новостей о любимом артисте.

"Да никуда он не пропал, в Москве сидит. Готовится к своему юбилею. Он должен выступать с концертом в Кремле. И вот там его и увидите", — пообещала журналистка, слова которой передаёт агентство Regnum.

По словам Жигаловой, Киркоров в последнее время пропал из соцсетей потому, что волнуется из-за ситуации на Украине и в мире.

Ранее в Верховной Раде внесли президенту Владимиру Зеленскому предложение о лишении почётных званий у ряда артистов из РФ, в числе которых оказался также и Филипп Киркоров.