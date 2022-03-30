Авраам Руссо: 5000000 рублей за похищение достаточно для компенсации вреда

Некоторые обвиняемые за похищение Руссо 18-летней давности уже пойманы, в связи с чем певец подал иск гражданского характера о взыскании с них пяти миллионов рублей.

Напомним, 52-летнего Авраама Руссо в 2004 году похитили и избивали ради подписания особого концертного контракта.

Адвокат Руссо Андрей Алешкин утверждает, что пока арестованы не все обвиняемые, однако в ходе расследования дела выяснилось, какие известные персоны стояли за бесчинством в отношение известного исполнителя.

Согласно версии следствия, давний друг бывшего московского мэра Юрия лужкова Тельман Исмаилов с племянником похитили Авраама Руссо и увезли на дачу, где избивали, требовали отменить все концерты, подписать выгодный для них контракт.

Обоснование было таким: Исмаилов вкладывал деньги в продвижение молодого исполнителя и собирался отыграть вложенные средства, однако Руссо его "кинул", начав работать с Иосифом Пригожиным.

Руссо после избиений согласился на все условия, выдвинутые Исмаиловым, после чего похитители его отпустили.

Как сообщают средства массовой информации, в настоящее время обвиняемые знакомятся с материалами дела. Затем дело будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.