Виктория Боня: "У меня ладошки вспотели от разговора"

Телеведущая позвонила Курбану Омарову, чтобы провести легкий "промышленный шпионаж" - узнать, какими методами добилась успеха в сервисе Telegram Ксения Бородина.

Напомним, Бородина развелась с Омаровым из-за его вероятных связей с поэтессами, женами футболистов и т.д.

Но разговор Виктории и Курбана сразу перешел к совсем другим темам.

«Ты мне отношения предлагаешь? Так-то можем в ресторан сходить», — заявил Омаров Боне во время беседы. «В ресторан? Ну, можем сходить. Вообще у тебя дети красивые получаются. Значит, генетика хорошая. У меня даже ладошки вспотели от этого разговора», — ответила Виктория.

42-летняя Виктория Боня и 41-летний Курбан Омаров в результате решили созвониться дополнительно для обсуждения деталей ресторанной встречи.

Видимо, чтобы досадить Ксении Бородиной, Курбан выложил запись разговора в Сети.

У бывших звезд "Дома-2" действительно очень сложные отношения. Боня насмехается над завистью и профессиональной некомпетентностью 39-летней Бородиной.

Бородина же обвиняет Боню в том, что на жизнь она зарабатывает не вполне честным образом.

Опубликованный разговор Курбана и Виктории, скорей всего, подольет нового масла в огонь вражда между Боней и Бородиной.