Алена Кравец заявила, что Хаматова скоро вернется в Россию

Певица Алена Кравец заявила, что актриса Чулпан Хаматова вернется на родину максимум через три месяца. По ее словам, дело в финансовом вопросе — ведь сама Хаматова говорила, что денег не хватает. Кравец считает, что артистке будет просто нечем заняться в Риге, поскольку ее дом находится далеко от столицы Латвии, к тому же, вряд ли местные зрители будут рады россиянке.

"В возможность ее работы в латвийских театрах тоже не особо верю, — ибо без знания языка ее там и близко к сцене не подпустят. А пока она его будет учить, что сделать не так уж просто, кто ее будет содержать?" — вопрошает Кравец, комментируя поспешный отъезд Чулпан Хаматовой.

Модель также сказала, что Хаматова явно не обдумала свой поступок.