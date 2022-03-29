Собчак сообщила, что возвращается в Россию

Журналист и телеведущая Ксения Собчак проинформировала пользователей о своём скором возвращении на родину из-за границы.

Собчак рассказала, что планирует принять участие в бизнес-форуме "Грани личного спектра", запланированном в Москве на конец апреля. В рамках форума блогер расскажет об организации бизнеса в новой реальности, особенностях коммуникации и личном бренде, о чём она сама уведомила в своём Telegram-канале.

Некоторые журналисты выдвинули предположение, что при, участвуя в форуме, Собчак хочет поправить своё материальное положение.

Также у фанатов есть вопросы к внешнему виду звезды, который они наблюдали у неё во время последних прямых эфиров. Собчак появлялась перед поклонниками ненакрашенной и непричёсанной. В ответ на вопросы теледива отвечала, что может назвать свой внешний вид "не ужасным, а экономным", и призналась, что в данный период ей всё равно, как она выглядит.

"Я извиняюсь перед теми, кого это сейчас действительно беспокоит. Вы — счастливые люди! Я постараюсь взять себя в руки, хотя пока получается это неважно. Честно скажу, вообще все равно, как я выгляжу эти недели и что у меня с колтунами на башке", — заявила Собчак.

Сейчас Ксения Собчак находится в Израиле, куда она улетела с сыном на отдых сразу после начала спецоперации РФ на Украине. Как и многие другие российские звёзды, Собчак объясняла, что её отпуск был запланированным и не зависел от политической обстановки.