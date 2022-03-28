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Автор Елена Былкина

Кинокритик о поступке Смита на премии "Оскар": "Придало церемонии пикантность"

Шоу-бизнес

Кинокритик, телеведущий Давид Шнейдеров прокомментировал в беседе с Pravda.Ru инцидент на церемонии вручения премии "Оскар", когда актёр Уилл Смит ударил ведущего мероприятия.

Кинокритик о поступке Смита на премии "Оскар": "Придало церемонии пикантность"

Шнейдеров назвал происшествие на официальной церемонии уникальным явлением. Он подчеркнул, что это было впервые в истории "Оскара".

"Правда, учитывая, что Уилл Смит в своё время занимался боксом, есть лёгкое ощущение, что трюк постановочный, потому что Крис Рок удержался на ногах и не полетел с вылетанием вставной челюсти. Может быть, это действительно лёгкая оплеуха", — выразил своё мнение кинокритик.

Он отметил, что матерился Уилл Смит так исступленно, что даже прервали официальный звук.

"В Интернете можно найти полностью то, что говорит Уилл Смит. Он просто обложил матом Криса Рока и попросил не трогать его жену. Но это придало церемонии пикантность. Довольно скучный предсказуемый процесс был, к счастью, нарушен", — сказал Шнейдеров.

Кинокритик считает, что Смиту данный поступок сойдёт с рук.

"Американская киноакадемия — не Байден и не Путин. Они санкции не применяют. Крис Рок сам сказал, что он в полицию обращаться не собирается и достаточно после этого инцидента пошутил и на этом всё закончилось. Поэтому, конечно, никаких санкций к Уиллу Смиту применено не будет", — уверен Шнейдеров.

Ранее сообщалось, что известный голливудский актёр Уилл Смит на церемонии вручения "Оскара" вышел на сцену и ударил ведущего Криса Рока за то, что тот неудачно пошутил про его супругу.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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