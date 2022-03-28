Концертный директор Пельша объяснил, с чем связана его госпитализация

Проблем со здоровьем у популярного телеведущего Валдиса Пельша нет. Он проходит плановое медицинское обследование. Об этом его концертный директор Табриз Шахиди заявил РИА Новости.

"Насколько я знаю, никаких проблем со здоровьем у Валдиса нет. Плановый ежегодный чекап, который каждый год СМИ почему-то классифицируют как "проблемы со здоровьем", — объяснил собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Валдиса Пельша из-за проблем с сердцем. О том, что ведущий, перенёсший операцию стентирования, пожаловался на дискомфорт в груди, сообщил Telegram-канал "112".

Валдису Пельшу 54 года. Он является одним из основателей рок-группы "Несчастный случай", а наибольшую известность ведущий получил благодаря телепередачам "Угадай мелодию", "Розыгрыш" и "Русская рулетка", выходившим в разное время на российском телевидении.