Жена Сергея Жигунова рассказала, почему ни разу не испекла ему пироги

Супруга актёра Сергея Жигунова Виктория рассказала о большом достижении своего мужа — похудении на 20 килограммов, которого, по её словам, они добились вместе.

Виктория Жигунова вспомнила, что стала внимательно следить за питанием артиста сразу, когда между ними начались отношения. Она рассказала, что всё это время они "худили" звезду фильма "Гардемарины, вперёд!", чтобы он смог "согнать щёки".

"Моя мама всегда говорила, что в доме должно пахнуть пирогами, и я всегда любила печь пирожки. Но за три года совместной жизни с Сергеем у меня ни разу не получилось их испечь, потому что мы все время его худили. Надо сказать, получилось у нас отлично — минус 20 килограммов. Невероятно горжусь нами обоими, потому что для этого нужна была железная воля и, конечно, много любви. С пирожками на это время, как и другими вкусностями, пришлось решительно завязать. Сейчас, когда цифра на весах устойчиво достигла желаемой отметки, я могу (очень редко) делать так, чтобы в доме пахло пирогами", — написала Виктория в своём блоге.

Поклонники посчитали, что Виктория Жигунова всё делает правильно, помогая любимому супругу становиться ещё лучше, и пожелали им дальнейшего совместного счастья.